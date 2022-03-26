Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.411
1.81%
BTXN Coin
40.35
-2.18%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Survivor'da Elif Gören diskalifiye oldu

    Survivor All Star'ın yayınlanan 59'uncu bölümünde konseyde Acun Ilıcalı, Elif'in elendiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'da Elif Gören diskalifiye oldu

    Survivor All Star'ın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

    Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği oyunun sonunda Acun Ilıcalı, Elif Gören'in diskalifiye olduğunu açıkladı.

    ELİF DEVAM EDEMEYECEK

    Acun Ilıcalı Elif'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

    Ilıcalı şu şekildede konuştu:

    "Kendisi ile konuştuk son bir haftadır mide rahatsızlığı ve zorlanmalar. Bu daha önce defalarca yaşadığımız bir olay. Elif olduğu için şaşırdım. Sanki aylarca dayanabilecek gibi duruyordu. Ama maalesef böyle gelişmeler yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Elif Survivor'a devam edemeyecek. Elif yarın kampa gelecek ve sizinle vedalaşacak."

    Survivor da Elif Gören diskalifiye oldu #1

    Survivor da Elif Gören diskalifiye oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    FETÖ, üniversiteliler üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştı
    3. Sayfa

    FETÖ, üniversiteliler üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştı

    Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3'e çıktı
    Ekonomi

    Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3'e çıktı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir