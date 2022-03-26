Survivor'da Elif Gören diskalifiye oldu

Survivor All Star'ın yayınlanan 59'uncu bölümünde konseyde Acun Ilıcalı, Elif'in elendiğini duyurdu.

Survivor All Star'ın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Ünlüler ve gönüllüler takımının dokunulmazlık mücadelesi verdiği oyunun sonunda Acun Ilıcalı, Elif Gören'in diskalifiye olduğunu açıkladı.

ELİF DEVAM EDEMEYECEK

Acun Ilıcalı Elif'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi.

Ilıcalı şu şekildede konuştu:

"Kendisi ile konuştuk son bir haftadır mide rahatsızlığı ve zorlanmalar. Bu daha önce defalarca yaşadığımız bir olay. Elif olduğu için şaşırdım. Sanki aylarca dayanabilecek gibi duruyordu. Ama maalesef böyle gelişmeler yaşıyoruz. Bugün itibarıyla Elif Survivor'a devam edemeyecek. Elif yarın kampa gelecek ve sizinle vedalaşacak."