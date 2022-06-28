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    Survivor All Star'da finale kalan 4 isim belli oldu! 27 Haziran 2022 kim elendi!

    Aylardır mücadele veren yarışmacılar büyük final için kıyasıya yarıştılar.İstanbul'da yapılacak büyük finale gidecek 4'lü kesinleşti!
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 01:00
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 01:08
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    Survivor All Star'da finale kalan 4 isim belli oldu! 27 Haziran 2022 kim elendi!

    Survivor All Star'ın 27 Haziran akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı finalde Batuhan Karacakaya'yı yenen Ayşe Yüksel oldu.Ayşe'nin bir isim söylediği eleme konseyinde elenen isim belli oldu.

    Survivor All Star 2022'de finale kalan son 4 yarışmacı belli oldu.Dominik'te bugün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe Yüksel,Batuhan Karacakaya'dan sonra finali garantileyen 2. isim oldu.

    Survivor'da Kim Elendi?

    Survivor All Star 2022'de bu akşamki eleme konseyinde rakiplerinden daha az oy alarak adaya ve büyük finale veda eden isim Hikmet Tuğsuz oldu..

    Survivor All Star da finale kalan 4 isim belli oldu! 27 Haziran 2022 kim elendi! #1

    Hikmet'in elenmesiyle beraber İstanbul'da yapılacak büyük finale gidecek isimler Adem Kılıçcı,Batuhan Karacakaya,Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı oldu.


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