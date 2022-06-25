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    Survivor'da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran'da elenen isim..

    Survivor All Star 2022'de büyük final öncesi final koltuğu garanti görülen o isim adaya veda etti.Finalde olmasına kesin gözüyle bakılan ismin vedası sosyal medyada gündeme oturdu..
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 01:33
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 03:12
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    Survivor'da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran'da elenen isim..

    30 Haziran'da final yapacak Survivor All Star 2022'de adaya veda eden son isim belli oldu.Her bölüm dokunulmazlık oyunu oynayan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele veriyor.

    Geçtiğimiz günlerde Dominik'ten bir instagram canlı yayını açan  Acun Ilıcalı büyük finalin 30 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

    Büyük final öncesi adada rekabet iyice kızıştı.

    Adaya kim veda etti?

    24 Haziran'da yayınlanan bölümde eleme potasında Ayşe Yüksel,Nagihan Karadere ve Hikmet Tuğsuz yer aldı.Bu üçlü arasında en az SMS oyu alan yarışmacı adaya ve final hayallerine veda etti.Diğer iki isimden daha az oy alarak elenen isim Nagihan Karadere oldu.

    Survivor da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran da elenen isim.. #1

    Survivor da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran da elenen isim.. #2

    Survivor da kim elendi? Finale sayılı günler kala şok! 24 Haziran da elenen isim.. #3

    Nagihan Karadere'nin adaya veda etmesiyle beraber adada 5 yarışmacı kaldı.Bu 5 isim arasından bir kişi daha adaya veda ettikten sonra Dominik'teki çekimler sonlanacak.29 Haziran'da yarı final yapılacak yarışmada şampiyon ise 30 Haziran'da belli olacak..


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