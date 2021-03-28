TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021’in dün akşamki bölümünde Ünlüler- Gönüllüler ile Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Peki, Survivor’da futbol maçını kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'de yarışmacılar 'Annelerinize sorduk' oyunu ve birleşme partisine özel futbol maçında karşı karşıya geldi. Yaşanan mücadele sonrası kazanan takım belli oldu.

Survivor eski yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da birleşme partisine oldu.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı Survivor 2021'in 56. bölümünde 'Annelerinize sorduk' oyununu kazanan kişi, akıllı telefon ile birlikte ailesinden gelen videoyu izleme şansını elde etti.

Peki, Survivor’da futbol maçını kim kazandı? 27 Mart Survivor birleşme partisinde ödülü kazanan takım hangisi? İşte, detaylar..

ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

'Annenize sorduk' oyununda yarışmacıların annelerine yarışmacılar ile ilgili çeşitli sorular yöneltildi.

Yarışmacılar da annelerinin kendileri ile ilgili olan sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı. Eğlenceli ve komik anların yaşandığı oyunda, her dört soruda en az tahmini yapan kişiler elendi.

Hanzade, Merve ilk turda elenirken; ikinci turda Reşat, Ayşe, Sergen, Melis elendi. Üçüncü turda ise Batuhan, Öykü, Dora elendi.

En çok doğru tahminde bulunan Poyraz, annesinden gelen videoyu izleyebilme şansını elde etti. Aynı zamanda Poyraz'ın ailesine üç akıllı telefon hediye edilecek.

SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Dün akşam ekranlara gelen Survivor 2021'in birleşme partisi ikinci etabında futbol maçı mücadelesi yaşandı.

Birleşme partisi için düzenlenen maça Survivor'ın geçen sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da dahil oldu.

Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 tamamlandı. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından maç, 8-5 Acun Medya üstünlüğü ile sona erdi.

Attığı gollerle geceye damga vuran isimler, Acun Medya'da Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin olurken, Ünlüler - Gönüllüler takımında ise Steven Salam oldu.

SURVİVOR 2021 FUTBOL MAÇI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Acun Ilıcalı, Ünlüler-Gönüllüler takımının Survivor birleşme partisi futbol maçını kazanması durumunda yarışmacılara kişi başı 10'ar bin TL ödül verileceğini açıklamıştı.