Survivor'da haftanın eleneni Yağmur Banda oldu

Yarışmaya yedeklerden gelerek Gönüllüler'de mücadele veren Yağmur; takım arkadaşları Evrim, Nisa ve Ayşe'nin olduğu potadan çıkamadı.

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor 2022 All Star'da dün akşam eleme gerçekleşti.

Bu haftaki tüm eleme adayları, oyunlarda başarısız bir 4 gün geçiren Gönüllüler takımından oldu.

Yağmur Banda için son konseydi

Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda dörtlüsü arasında en az SMS alan kişi, Yokluk Adası'na giden son isim Yağmur oldu.

Gözyaşlarını tutamadı

Acun Ilıcalı'nın sonucu açıklamasıyla gözyaşlarına engel olamayan Yağmur, kalan tüm arkadaşlarına başarılar dileyerek yarışmaya veda etti.

Survivor'a veda eden isim belli oldu