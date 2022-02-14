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    • Survivor'da 'hakaret' krizi! Eski yarışmacının annesi, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Kahrımdan ölmüştüm...

    Survivor'da 'hakaret' krizi! Eski yarışmacının annesi, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Kahrımdan ölmüştüm...

    Acun Ilıcalı’nın Survivor’da Yunus Emre'ye uyarısı sonrasında eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen, sessizliğini bozdu. Dikmen, Ilıcalı'ya Turabi'nin hakaretini hatırlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 15:57
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    Survivor'da 'hakaret' krizi! Eski yarışmacının annesi, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Kahrımdan ölmüştüm...

    Survivor All Star 2022, gergin anlara sahne olmaya devam ediyor.

    Survivor'da agresif tavırlarıyla öne çıkan yarışmacılardan Yunus Emre'nin Hikmet'e sözlerine Acun Ilıcalı sert çıktı.

    Survivor Yunus Emre'nin Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan, kaplan da bir hayvan" sözleri kriz yarattı.

    Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan, bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

    YİĞİT DİKMEN'İN ANNESİNDEN TEPKİ

    Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın tavırlarına sessiz kalamadı.

    Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve sosyal medya hesabından şöyle seslendi:

    "KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM"

    "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."

    Survivor da hakaret krizi! Eski yarışmacının annesi, Acun Ilıcalı ya seslendi: Kahrımdan ölmüştüm... #1


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