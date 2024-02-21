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Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmacıların magazini de bitmiyor.
Son olarak gündeme "hamilelik" iddiası damga vurdu.
Yarışmanın gözde isimlerinden biri olan Merve Aydın hakkındaki iddia herkesi şoke etti.
Yine hamile
Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı sorunları yaşadı.
Hemen doktor kontrolüne gönderilen Aydın'ın gebe olduğu öğrenildi.
Sosyal medyadaki iddialara göre, 2 aylık hamile olan yarışmacının haftaya elenmesi bekleniyor.
Milli atlet Merve Aydın 2018 yılında Mehmet Akif ile nikah masasına oturdu ve 2021'de oğlu Barlas'ı kucağına aldı.