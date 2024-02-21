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Survivor'da "hamilelik" iddiası! Testi pozitif çıktı, yarışmadan elenecek....

Survivor'da "hamilelik" iddiası! Testi pozitif çıktı, yarışmadan elenecek.... Survivor All Star'ın dikkat çeken yarışmacısının hamile olduğu ve haftaya yarışmaya veda edeceği iddia edildi. İşte o isim...