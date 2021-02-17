Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması

Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması

16 Şubat Salı akşamı toplanan eleme konseyinde 6. haftada yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler son bölümünde adaya veda eden isim açıklandı. Eleme konseyi öncesinde Ünlüler ile Gönüllüler arasında iletişim oyunu için kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı.

İletişim oyununu kazanan takım, arkadaşları ile mesajlaşmaya hak kazandı. 16 Şubat Salı akşamı Survivor eleme konseyi Ünlüler için toplandı.

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ekranlara gelen dün akşamki bölümünde ünlülerin SMS oylamasında birinci olan Batuhan, 3. eleme adayı olarak Hayrettin'i potaya soktu. Bu adaylar arasından en az oy alan yarışmacı, Survivor 2021 hayallerine veda etti.

Peki, Survivor’da hangi yarışmacı elendi, adaya kim veda etti? 16 Şubat iletişim oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler…

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftaki Survivor iletişim ödülü, WhatsApp üzerinden arkadaşlar ile mesajlaşmaktı.



Büyük ödülün olduğu oyunda, Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı. Zorlu parkurda Poyraz'ın atışı, Gönüllüler takımına avantajı kazandırdı.

Gönüllüler, daha önce hiç iletişim oyunu kazanamamıştı. Bu nedenle Gönüllüler, Ünlüler'in ikinci kez bu oyunu kazanmaması için oldukça yüksek bir performans sergiledi.

Farkın açılmadığı oyunda karşılıklı alınan sayılarla Ünlüler takımı öne geçti. Bu haftaki iletişim oyununu, 10'a 8'lik skorla Ünlüler takımı kazandı.





16 ŞUBAT SURVİVOR’A KİM VEDA ETTİ?

Bu haftanın eleme adayları Doğan, Çağrı ve Hayrettin olarak belirlenmişti. SMS oylamasında birinci olan Batuhan, eleme adayı olarak Hayrettin'in adını söyledi. Yapılan SMS oylaması sonucunda, Survivor'dan elenen isim Hayrettin oldu.

Survivor'a katılmaktan oldukça mutlu olduğunu söyleyen Hayrettin, "İnsanlara görmedikleri Hayrettin'i gösterdiğimi düşünüyorum. Aç da kalsak susuz da kalsak ekiple güzel bir bağ oluyor. Teşekkür ederim. Çok güzeldi." diye konuştu.







SURVİVOR 6. HAFTANIN SMS SIRALAMASI

Yapılan oylama sonrası Survivor'da 6. haftanın SMS sıralaması belli oldu.

Ünlülerin SMS birincisi Batuhan oldu. SMS ikincisi ise İsmail oldu. Gonca ise bu haftanın en az oyunu alan yarışmacısı seçildi.



