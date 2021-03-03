Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor SMS sıralaması

Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 2 Mart Survivor SMS sıralaması

2 Mart Salı akşamı toplanan eleme konseyinde 8. haftada yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor’da hangi yarıçmacı elendi, kim gitti? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler dün akşam ekranlara gelen son bölümünde adaya veda eden isim açıklandı.

Eleme konseyi öncesinde iki takım, iletişim oyunu için kıran kırana mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunun ardından adaya veda edecek bir isim için ada konseyi gerçekleştirildi. Konseyde Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının SMS birincileri açıklandı. Onların söylediği iki yarışmacı ile haftanın eleme adayları belli oldu.

İlk iki eleme adayı Öykü Çelik ile Aleyna Çalışkan olmuştu. Dün akşam 3. ve 4. eleme adayı da belirlendi. 4 eleme adayı arasından yarışmaya veda eden kişi, SMS sıralamasına göre belli oldu.

Peki, Survivor’da hangi yarışmacı elendi, adaya kim veda etti? İletişim oyununu kim kazandı? 2 Mart SMS sıralamasında kim birinci oldu? İşte, Survivor yeni bölüme dair merak edilenler…

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde, iki takım arasında iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, iletişim oyunundan hemen önce sembol için yarıştı ve sembolü gönüllülerden Ayşe ve Berkay kazandı.

9-7 üstünlükle Gönüllüler, 2 Mart Survivor iletişim ödülünü kazandı.

2 MART SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

2021 Survivor Türkiye'de dün akşam adaya veda isim belli oldu. Survivor 2021'de Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki iletişim oyunu mücadelesinde kazanan takım Gönüllüler oldu. İletişim oyununun ardından eleme konseyi toplandı.

Ünlüler takımından SMS birincisi Batuhan Karacakaya oldu. Gönüllüler takımının halk oylaması birincisi ise Ayşe olarak açıklandı.

Batuhan üçüncü eleme adayı olarak ünlüler takımından Çağman'ın ismini verdi. Ayşe ise dördüncü aday olarak Hanzade'yi çıkardı.

Çağman, Hanzade, Öykü ve Aleyna Çalışkan arasından adaya kimin veda edeceği 8. hafta SMS sıralamasına göre belli oldu. Buna göre SMS halk oylamasında, eleme adayları arasından en az oyu alan yarışmacı Çağman, Survivor'dan elenen isim oldu.

SURVİVOR 8. HAFTANIN SMS SIRALAMASI