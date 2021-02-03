Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması..

Survivor'da hangi yarışmacı elendi, kim gitti? İletişim oyununu kim kazandı? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması..

2 Şubat Salı akşamı toplanan eleme konseyinde 4. haftada yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor’da kim elendi? Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde adaya veda eden dördüncü isim açıklandı.

2 Şubat Salı akşamı Survivor’ın 19. bölümünde eleme konseyi Gönüllüler için toplandı ve SMS birincisi ile birlikte diğer eleme adayı da ortaya çıktı. Bu adaylar arasından en az oy alan yarışmacı Survivor 2021 hayallerine veda etti.

Eleme konseyi öncesinde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde açıklanacak iletişim ödülü ile yarışmacıları çok duygulandırdı.

Peki, 2 Şubat iletişim oyununu kim kazandı, iletişim ödülü ne oldu? Survivor’da kim elendi, adaya veda etti? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler…

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftaki Survivor iletişim ödülü; arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları okumak oldu.

Deniz üzerine kurulan parkurda Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak, sevdikleri ile herhangi bir şekilde iletişim kurabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Karşılıklı alınan sayılar ile skor Ünlüler 9-7 Gönüllüler olunca en iyi kadın ve erkek yarışmacılar seçildi. Ünlülerde Batuhan ve Melis, Gönüllülerde Poyraz ve Aleyna Best of turuna çıktı. İlk oyunda Batuhan, Poyraz'ı yenerek skoru 10-7 yaptı.

Böylece Ünlüler, Survivor iletişim oyununu kazandı.

2 ŞUBAT SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

İki dokunulmazlık oyunları sonunda Poyraz ile Duygu eleme potasına gönderildi. Poyraz'ın SMS oylamasında birinci çıkmasıyla eleme adaylığı da düştü. Poyraz ise üçüncü aday olarak Ayşe'yi söyledi.

İkinci en çok oyu alan Dora da Reşat'ı çıkardı.

Ilıcalı, oylamalar sonucunda Duygu, Ayşe ve Reşat arasından bir isimin gideceğini açıkladı.

2 Şubat akşamı yapılan eleme konseyi sonucunda Survivor 2021'e veda eden isim Duygu oldu. Duygu "Böyle olabileceğini biliyordum, hissetmiştim." dedi ve gözyaşları içinde adaya veda etti.

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Survivor gönüllüler kadrosuna katılan Duygu Serap Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır.

Ağrı doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor.

Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.

Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.