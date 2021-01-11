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    Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

    Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada, ünlüler takımı 10-7'lik skorla dokunulmazlığı kazanan takım olurken, ada konseyinde ilk eleme adayı olarak Sena seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 09:41
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    Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu

    Survivor 2021'in ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

    Ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele kıran kırana başladı. Özel olarak hazırlanan parkurda birbirleriyle yarışan Survivor 2021 yarışmacıların dokunulmazlık oyunu da büyük bir çekişmeye sahne oldu.

    Aralarında milli sporcuların da yer aldığı her iki takımdaki yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda oldukça yüksek seviyede mücadele gösterdi.

    ÜNLÜLER KAZANDI

    Dokunulmaz oyununun son turunda Hanzade ve Merve karşı karşıya geldi.

    Basket atışlarının olduğu yarışmanın son galibi milli basketçi Merve Aydın olunca, ünlüler takımı 10'a 7'lik skorla dokunulmazlığı kazandı.

    Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu VİDEO



    SURVIVOR 2021’İN İLK ELEME ADAYI

    Survivor 2021'in ilk eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde belli oldu.

    Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylama sonrasında eleme adayı olarak Sena seçildi.

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