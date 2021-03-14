Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 13 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 13 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'de birleşme partisine çok az bir zaman kala ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Birleşme partisine çok az bir zaman kala Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. İki takım, önce market ödülü, daha sonra ise dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Oyunu 9-7'lik bir skorla önde götüren Gönüllüler takımı, Ünlüler takımından gelen atakla şoka uğradı. Mücadele, 9-9'luk eşitliğin ardından bayrak yarışına kaldı.

Barış'ın diskalifiye olmasının ardından adada tüm dengeler değişmişti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan ada konseyi sonucunda haftanın ilk edeme adayı belirlendi.

Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 13 Mart 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Birleşme partisine az bir zaman kala adaya veda etmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda tüm hünerlerini sergiledi.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, bayrak mücadelesine gitti. Ünlüler takımında İsmail ve Merve Aydın, Gönüllüler takımında ise Ayşe ve Steven mücadele etti. Mükemmel atışlarıyla Ünlüler takımına dokunulmazlığı kazandıran Merve, takımını bir arkadaşının ismini yazmaktan kurtardı.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, konseyde SMS oylamasına çıktı. Daha sonra yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylarını kullandı. Oylama sonucunda, en çok ismi yazılan yarışmacı Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı açıklandı.