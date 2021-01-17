Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 16 Ocak 2021 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 6. bölümünde takımlar tüm gücüyle mücadeleye devam etti. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor’da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 16 Ocak akşamı ekranlara gelen bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazdığın sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu haftanın ilk edeme adayı olan isim belirlendi.

Peki haftanın eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 16 Ocak eleme adayı olan isim kim? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

İşte detaylar..

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, büyük bir mekanizmanın iki ucundan tutarak rakibini itmeye çalıştı.

Sayıyı almak için belli noktada olan su dolu kovanın devrilmesi gerekiyordu. İki dakika içinde kazanan olmaz ise berabere bitmiş sayıldı.

Oyunda ağırlığını koyan takım Gönüllüler oldu ve skoru 4-0 yaptı. Nefes kesen mücadelede geriden gelen Ünlüler takımı skoru 8-6’ya getirmeyi başardı. Fakat Gönüllüler, skor avantajını iyi kullandı ve son oyunlarda rakibine fırsat vermedi.

Kıyasıya mücadele sonunda dokunulmazlık sembolünü kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVİVOR 16 OCAK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor yeni bölüm finalinde ada konseyi ekrana geldi.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı yarışmacıları tek tek eleme potasına girmesini istediği arkadaşını yazdı.

Oyların sayımı sonrasında adı en çok yazılan İlayda Şeker, Survivor’da haftanın ilk eleme adayı oldu .