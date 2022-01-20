Survivor'da ilk kim elendi, kim gitti? 19 Ocak adaya veda eden isim...

Survivor'da ilk kim elendi, kim gitti? 19 Ocak adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'de ilk eleme gecesi yaşandı. Adaya erken veda eden isim kim olduğu merak ediliyor. Peki Survivor'da ilk elenen kim oldu? İşte 19 Ocak Çarşamba adada yaşananlar...

Survivor All Star 2022 heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Sezonun ilk eleme gecesi, 19 Ocak akşamı gerçekleşti. Böylece bir yarışmacı adaya ilk veda isim oldu.

Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz’un eleme adayı olduğu Survivor’da, halk tarafından en az oyu alan ve adaya veda eden yarışmacı açıklandı.

Peki, Survivor’ ilk kim elendi? İşte 19 Ocak Survivor 2022 All Star’da adaya veda eden isim...

SURVİVOR'DA İLK ELENEN KİM OLDU?

Survivor’da bu hafta oynanan 2 dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanırken, diğer 2 dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazanmıştı. Sürgün kampına giden ve eleme adayı olan isimler Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.

Eleme gecesinde yapılan halk oylamasının sonuçları açıklandı ve Survivor 2022 All Star’dan elenen ilk yarışmacı belli oldu. Atılan SMS’ler sonucunda en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim Gizem Kerimoğlu oldu.

SURVİVOR GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih’te doğmuştur. Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Semiha Şakir Lisesi’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi’nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra‘ya gitti.

2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynamış, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı’na da çağrılmıştır. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yaptı.

2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Dialog ve Barbaros Çidal‘dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem‘den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan olan “Survivor 2016” yarışmasına Gizem Kerimoğlu da gönüllüler takımında katıldı. Yüzde 36 oranda performans sergileyen Survivor Gizem, yarışmanın 108. gününde adaya veda etti.

Ardından Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Kerimoğlu, adaya ilk veda eden yarışmacı oldu.