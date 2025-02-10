Survivor'da ipler koptu; Adem, Sedat'a saldırdı! Diskalifiye bekleniyor...

Survivor All Star 2025’in son bölümünde Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik, Dominik’te tansiyonu yükseltti.
Tartışma sırasında Adem’in Sedat’a yönelik sözleri ve davranışları, yarışmanın seyircileri arasında diskalifiye ihtimalini gündeme getirdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan eleme gecesi sonrası, izleyiciler Adem Kılıçcı’nın yarışmaya devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
SURVIVOR'DA KAVGA!
Son bölümde Adem Kılıçcı’nın, Sedat’a yönelik “Pişmiş pişmiş gülüyorsun” sözleriyle başlayan tartışma fiziksel münakaşaya dönüştü.
Sedat’ın bu sözlere “Ne gülmesi be, ne güleceğim” diyerek tepki vermesi tansiyonu iyice artırdı.
Tartışmanın ardından iki yarışmacı arasındaki olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Survivor yapımcısı Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.