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Survivor'da ipler koptu; Adem, Sedat'a saldırdı! Diskalifiye bekleniyor...

Survivor'da ipler koptu; Adem, Sedat'a saldırdı! Diskalifiye bekleniyor... Survivor All Star 2025’in son bölümünde Adem Kılıçcı ve Çılgın Sedat arasında yaşanan gerginlik, Dominik’te tansiyonu yükseltti. İzleyiciler ise diskalifiye kararı olup olmayacağını merak ediyor.