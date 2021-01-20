Survivor'da kim elendi? 19 Ocak Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı kim?

Survivor'da kim elendi? 19 Ocak Survivor'a veda eden ikinci yarışmacı kim?

Survivor Türkiye'de 2. haftanın elenen ismi belli oldu. Acun Ilıcalı; Sancakay, Öykü, İlayda ve Dora'nın eleme adayı olduğu konseyde en az oyu alarak elenen ismi açıkladı.

Survivor 2021 yarışmasında ikinci adaya veda edecek yarışmacı 19 Ocak Salı günü yapılan ada konseyinde açıklandı.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında Ünlüler ve Gönüllülerden birer eleme adayı çıkarılmıştı. Açıklanan SMS birincileri tarafından söylenen iki isim ile birlikte 4 eleme adayı ortaya çıktı.

Peki 19 Ocak Survivor 2021 hangi yarışması elendi, Survivor'da kim elendi? SMS sıralaması nedir? İşte detaylar..

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor 2021’in ikinci haftasında dokunulmazlığı birer kez kaybeden Ünlüler ve Gönüllüler takımından İlayda ve Sancakay eleme adayı olarak çıkarılmıştı.

Dün akşam ise açıklanan SMS birincileri Ünlülerden İsmail, Gönüllülerden Poyraz oldu. İsmail’in açıkladığı isim Öykü olurken Poyraz da Dora’yı eleme potasına soktu.

Böylece İlayda, Sancakay, Öykü, Poyraz ve Dora haftanın eleme adayları oldu.

SURVİVOR’DAN KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam merakla 2. haftanın SMS sıralaması açıklanması bekleniyordu. SMS sıralamasında ilk olarak iki takımın birincileri açıklandı. Birinciler tarafından söylenen iki isim ile eleme adayları belirlenmiş oldu.

Sonrasında dört eleme adayı arasında 2. hafta SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından eleme konseyinde açıklandı.

SMS sıralamasına göre rakiplerinden daha az SMS oyu alan Sancakay, Survivor’dan elenen isim oldu.