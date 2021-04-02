Survivor’da kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 1 Nisan Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021’in 60. bölümünde elenen ismi belli oldu. SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı, Survivor’dan elendi. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın 12. haftasında eleme gecesi, birleşme partisinden dolayı 1 Nisan Perşembe akşamı yapıldı.

Geçen hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren isimler belli oldu. Dün her iki takımın da SMS birincileri açıklandı ve potaya birer eleme adayı daha eklendi. 5 eleme adayından birisi yarışmaya veda etti.

Peki, Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 1 Nisan Survivor'a veda eden isim..

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu için takımlar adeta canını dişine taktı.

Parkurda son dört oyun için en iyiler seçildi. Ünlülerden İsmail, Melis, Dilara ve Çağrı oldu. Gönüllüler ise Steven, Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe seçilen isimler oldu.

Kıyasıya mücadelenin ardından Gönüllüler, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı. Böylece parkurda ipi göğüsleyen Gönüllüler takımı üst üste dört oyununun galibi oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyunları sonucunda Ünlüler takımı yarışmacısı Öykü, Gönüllüler takımı yarışmacıları Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylamasının ardından iki isim daha eleme adayı olarak potaya girdi.

Gönüllüler takımının perşembe gecesi SMS birincisi Poyraz, Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu'nu potaya gönderdi. Ünlüler takımının SMS birincisi olan İsmail ise 5. eleme adayı olarak Çağrı Atakan'ın ismini verdi.

Halktan gelen sonuçlarının açıklanmasının ardından Survivor'a veda eden isim Öykü Çelik oldu.

Survivor macerasını 12. haftada tamamlayan Öykü Çelik, ''Belki ben abimle bu kadar vakit geçirmedim. Buradaki herkesi çok seviyorum. En kızgın olan zaman bile sevdim. Uçakta elenir dediler, birleşme partisini gördüm. Survivor çok tehlikeli bir yarışma, dünyanın en zor yarışması evet ama ben geldiğim ilk günden beri kendimi güvende hissettim.'' dedi.

SURVİVOR 12. HAFTA SMS SIRALAMASI

Survivor'da oylamadan önce 12. haftanın SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta Gönüllülerde Poyraz birinci olurken, Ünlülerde ise İsmail birinci seçildi.