Survivor’da kim elendi, kim gitti? 11 Mayıs Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 11 Mayıs Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021'in son bölümünde, takımlar iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, 11 Mayıs 2021 Survivor'a kim veda etti?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021'in 11 Mayıs Salı akşamı yayımlanan 90. bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ilk etapta iletişim oyunu için mücadele verdi.

Zorlu parkurda ipi göğüsleyen mavi takım, iletişim ödülünü alarak sevdikleri ile görüşme şansını elde etti.

İletişim oyunu sonrasında yapılan ada konseyinde, Berkay ve Poyraz SMS birincisi olurken, pota mücadelesi Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen arasında geçti.

En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Peki Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 11 Mayıs Survivor'a veda eden isim...

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ada şartları için önemli olan Survivor iletişim oyununda, yine izleyenlerin nefesini kesen mücadele yaşandı. Arkadaşları ile görüntülü konuşmak isteyen takımlar, zorlu parkurda ter döktü.

Engellerin bulunduğu parkurda oynanan oyunda, kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve bayrak yarışına çıktı. Finalde Poyraz, mavi takıma seçim avantajını kazandırdı.

Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için mücadele verdi. Tempolu başlayan oyun, başa baş bir mücadele ile devam etti. Poyraz'ın Berkay karşısında ilk defa sayı aldığı iletişim oyununda, 4-4 beraberlik sağlandı.

Oyun sırasında iki takım arasında da gerginlik yaşandı. Batuhan Dora'nın olması gerekenden daha ileride olduğu savunarak tartışmaya başladı. Dora'nın yerinin doğru olduğu gözlemciler tarafından doğrulanırken Dora, skoru 9-4 yaptı.

Poyraz'ın atışı ise oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın son atışı ile 10-4 skorla iletişim oyununu kazanan mavi takım oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımda ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada Batuhan, pazar akşamı yapılan oylamada ise Poyraz eleme adayı seçildi.

Poyraz ve Batuhan'ın potada olduğu haftada, mavi takımda Poyraz SMS birincisi çıktığı için eleme adaylığı düştü. Bu durumda mavi takımda SMS ikincisi Steven oldu.

Kırmızı takımda SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterirken, mavi takımın adayları ise Dora ile Sergen oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen olarak sıralandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Tv8 ekranlarında yayımlanan ve rekabete hız kesmeden devam eden Survivor 2021'in11 Mayıs tarihli son bölümünde, zorlu parkurda galip gelen mavi takım, iletişim ödülünün sahibi oldu.

Oyunun ardından yapılan ada konseyinde yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen'in potada olduğu gecede SMS birincisi Berkay ve Poyraz çıktı. Cumartesi günkü SMS oylaması baz alınarak en az oyu alan isim Sergen oldu. Böylece Sergen 18. haftada Survivor'dan elenen isim oldu.