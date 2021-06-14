Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Haziran Survivor 2021'e veda eden sürpriz isim

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 13 Haziran Survivor 2021'e veda eden sürpriz isim

Survivor 2021 finaline sayılı günler kala adaya bir kişi daha veda etti. Seyircilerin beklemediği ayrılık, yarışmacıları da şaşırttı. Peki 13 Haziran Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte detaylar..

Sezon başından beri büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021’de kim elendi sorusunun cevabı ada konseyinde açıklandı.

Survivor Türkiye’de bu hafta eleme adayları Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan idi. Acun Ilıcalı, yarışmacılar için kullanıla oy sayısının yarışma tarihinde bir rekor olduğunu açıkladı.

Son bölümü kaçıranlar ve kimin elendiğini öğrenmek isteyenler, eleme gecesine dair detayları araştırıyor.

13 Haziran Pazar Survivor 118. bölümde ekrana gelen ada konseyinde yarışmaya veda eden isim açıklandı. Peki Survivor'da kim elendi? İşte ayrıntılar...

13 HAZİRAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu finalde Batuhan'ı yenen mavi takımdan Poyraz kazanmıştı. Dokunulmazlığı kazanan Poyraz, elenmesi yönünde kırmızı takımdan Batuhan'ın ismini söylemişti.

Yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Berkay, elenmesi yönünde kendi takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söylemişti. Mavi takımdan birisini söylenmesi beklenen Berkay'ın bu sürpriz kararı konseyde büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı yine kırmızı takımdan Berkay kazanmıştı. Berkay, elenmesi yönünde aday olarak mavi takımdan Ayşe'nin adını söylemişti. Kimin eleneceği merakla beklenirken yarışmacılar ada konseyine geldi.

VEDA EDEN İSİM

Survivor'a bu hafta veda eden isim belli oldu. Rakiplerinden daha az oy alarak ada macerasının sonuna gelen yarışmacı Batuhan oldu.