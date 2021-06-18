Survivor'da kim elendi, kim gitti? 17 Haziran Survivor 2021'de şok eleme..

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 17 Haziran Survivor 2021'de şok eleme..

Survivor 2021'in son bölümünde, ödül oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki 17 Haziran Survivor'a kim veda etti?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'in 17 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde, yarışmacılar arasında zorlu bir ödül oyunu ve kritik eleme konseyi heyecanı yaşadı.

Dün akşam yayımlanan bölümde, zorlu parkurda en iyi performansa sahip isim ödül oyununu kazandı.

Oyunun ardından yapılan kritik eleme konseyinde, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Dora ve İsmail için heyecanlı ve stresli anlar yaşandı. En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu yanıt buldu.

Peki 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Haziran Perşembe Survivor 2021'e veda eden isim...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Haziran 2021 Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor 2021'in 122. bölümünde, yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Oyunun ödülü, taze olarak hazırlanmış dondurma çeşitleri ve nefis bir yemek olarak açıklandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu ödül oyununda ödülün sahibi olmak için su kaydırağı ve atış engellerini aşmaya çalıştı.

Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım rakibine fark atarken 5-2 geride kalan Mavi takım, başlangıca göre daha isabetli atışlar yaparak rakibinin önüne geçti. 10-8 skorla ödül oyununu kazanan mavi takım, yarışmaya daha fazla motive oldu.

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde, zorlu parkurda oynanan ödül oyununun ardından yarışmacıların hem stres attığı hem de ödül aldığı bil bakalım yarışması oynandı.

Sunucu Murat Ceylan’ın sorduğu birbirinden değişik ve farklı sorulara en yakın cevapları vermeye çalışan yarışmacılar eğlenceli ve komik anlar yaşadı.

Takımların, Milli Futbol Takımımıza destek olmak amacıyla kırmızı ve beyaz takım olarak mücadele verdiği Bil Bakalım oyununda, yarışmacılara futbol, coğrafya, genel kültür alanlarından sorular soruldu.

Oyunda daha fazla doğru yanıt veren Mavi takım, 10-8 skorla gecenin ödülünü kazandı. THY’den istenilen bir yere çift kişilik bilet kazanma hakkını elde eden mavi takım, hem ödül hem de Bil Bakalım oyununun bu geceki galibi oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

6 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele veren yarışmacılar, büyük finale sayılı günler kala gecenin eleme konseyinde bir araya geldi. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı.

Dora, Aleyna ve İsmail'in eleme potasında olduğu gecede, en az SMS oyunu alan isim Dora oldu. Survivor olma hayallerine veda eden Dora duygularına hakim olmakta güçlük çekti.

Aylardır verdiği mücadeleyi perşembe gecesi tamamlayan Dora, "Şu konseye kaç kere geldim, kaç kere elenme durumuyla karşılaştım. Benim için Survivor'a gelmeden önceki süreç de çok güzeldi. Hiç zorlanmadan mutlu oldum. Çok kazanma hırslarım yüzünden gerilimler oldu. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum... Son zamanlarda bundan inanılmaz keyif aldım. Beni sevenlere buraya kadar taşıyanlara inanılmaz gönül borcum var.. Herkese çok teşekkür ederim, aileme, dualarını benden eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler... İnşallah gönlümde yatan bu iki aslandan biri şampiyon olacak." dedi.