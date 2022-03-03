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Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 3 Mart akşamı yaşananlar...