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    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim...

    Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 3 Mart akşamı yaşananlar...
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:17
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    Survivor'da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim...

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, All Star kadrosuyla ekranlarda...

    Survivor 2022 All Star'ın 2 Mart Salı günü ekrana gelen son bölümünde eleme adayı olan Evrim, Yasin, Aşkım ve Gökhan arasında eleme heyecanı yaşandı.

    Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

    Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 2 Mart Survivor'a veda eden isim...

    SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor 2022'ye veda eden isim  herkesi şaşırttı.

    Hayallerine kısa sürede veda eden isim yarışmaya geçtiğimiz haftalarda yedeklerden dahil olmuştu.

    Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sonuçlara göre, elenen isim 22 yaşındaki yarışmacı Aşkım Burçe Tunay oldu.

    Survivor da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim... #1

    Survivor da kim elendi, kim gitti? 2 Mart 2022 adaya veda eden isim... #2


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