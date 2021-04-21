Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Nisan Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Nisan Survivor'a veda eden isim..

20 Nisan Salı günü SMS birincileri tarafından açıklanan iki isim ile Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte eleme gecesi ve detayları..

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu hafta elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye’de iki takımdan birer eleme adayı ada konseylerinde belli olmuştu.

74. bölümüyle ekranlara gelen ada konseyini kaçıran seyirciler, kimin elendiğine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Sonrasında Ünlüler takımı ve gönüllüler takımı SMS birincileri açıklandı. Onların söylediği isimler ile 3. ve 4. eleme adayı belli oldu. 20 Nisan Survivor 2021 SMS sıralamasına göre en az oyu alan isim yarışmadan elendi.

Peki adaya veda eden isim kim oldu? Survivor'dan kim elendi? İşte detaylar..

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarından birini Ünlüler, birini Gönüllüler takımı kazandı. Sonrasında ada konseyinde Gönüllülerden Dora, Ünlülerden İlayda eleme adayı çıkarıldı.

Gönüllüler takımında SMS birincisi olan Steven, 3. eleme adayı olarak Reşat’ı söyledi. Ünlüler takımında SMS birincisi seçilen Sergen ise İsmail’i 4. eleme adayı gösterdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta eleme adayları; Dora, İlayda, Reşat ve İsmail oldu. Bu dört yarışmacı arasından SMS sıralamasına göre en az oyu alan Reşat, Survivor 2021'den elendi.

SURVİVOR 20 NİSAN SMS SIRALAMASI

1. Aleyna Kalaycıoğlu

2. Poyraz

3. Ayşe

4. Aleyna Çalışkan

5. Steven

6. Berkay

7. Reşat

8. Dora

9. Hanzade