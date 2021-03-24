Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor'a veda eden isim..

Survivor 2021'in son bölümünde, takımlar iletişim ve sembol ödülü için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, Survivor’da kim elendi?

Birleşme partisi öncesinde Survivor 2021'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

23 Mart Salı akşamı Survivor’ın yeni bölümünde, manevi olarak önemli bir iletişim oyunu oynandı. İki takımın yarışmacıları, aleleri ile iletişim kurabilmek için kıyasıya yarıştı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı iletişim oyununu Ünlüler kazandı.

Survivor 2021'de ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı yapılan konseyde, Gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.

Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, Survivor 2021 adaya veda eden isim..

SURVİVOR SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında SMS birincisi Çağrı olurken, Gönüllüler takımı SMS birincisi ise Poyraz oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

10 Gonca

9 Öykü

8 Merve

7 Sergen

6 Melis

5 Doğan

4 İlayda

3 Batuhan

2 İsmail

1 Çağrı

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

9 Steven

8 Aleyna

7 Berkay

6 Hanzade

5 Aleyna

4 Reşat

3 Dora

2 Ayşe

1 Poyraz

24 MART SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler takımı SMS birincisi Çağrı, Batuhan'ı 4. eleme adayı olarak söyledi. Poyraz ise Ayşe'yi 5. eleme adayı olarak gösterdi. Bu beş eleme adayı arasından Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı adaya veda etti.

İletişim oyununun ardından Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan eleme konseyi toplandı. Konseyde, Ünlüler takımı SMS birincisi Çağrı, 4. eleme adayı olarak Batuhan'ı söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi Poyraz ise 5. eleme adayı olarak Ayşe'yi gösterdi.

Böylece haftanın eleme adayları; Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Ayşe ve Batuhan oldu. Bu beş eleme adayı arasından SMS sıralamasına göre rakiplerine göre daha az oy alarak Survivor 2021’e veda eden isim Gonca oldu.