Survivor’da kim elendi, kim gitti? 8 Haziran Survivor 2021'e veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 8 Haziran Survivor 2021'e veda eden isim..

Survivor 2021'in son bölümünde, iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki 8 Haziran Survivor'a kim veda etti?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 8 Haziran Salı akşamı yayımlanan 114. bölümünde, Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları arasında iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi mücadelesi yaşandı.

Dün akşam yayımlanan bölümde, Mavi ve Kırmızı takımlar arasındaki kıran kırana geçen iletişim ödülü oyununda hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım, iletişim ödülünün sahibi oldu.

Oyunun ardından yapılan eleme konseyinde, pota mücadelesi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Steven ve Ayşe arasında geçti. En az SMS alan isimle birlikte Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusu yanıt buldu.

Peki 8 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte, 8 Haziran Survivor 2021'e veda eden isim...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 8 Haziran Salı akşamı yayımlanan 114. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karışımından oluşan Kırmızı ve Mavi takımlar arasında kritik iletişim ödülü oyunu mücadelesi yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapma hakkına sahip olmak isteyen Kırmızı ve Mavi takımlar arasında, mavi takımın skor anlamında peş peşe gelen sayılarla üstünlüğü hakimdi.

Yarışma 3-2'lik skorla kırmızı takımın üstünlüğüyle devam ederken Aleyna - Ayşe mücadelesinde Ayşe'nin başarılı olması sonrasında skor 3-3'lük skorla beraberliğe taşındı.

Sonrasında Batuhan - Dora mücadelesinde, Batuhan kazanan isim olarak skoru 4-3 yaptı. Sonrasında Berkay - Poyraz eşleşmesinin kazananı Poyraz oldu ve skor yeniden 4-4'lük beraberliğe getirildi. Mücadele sonunda 10-4 skorla iletişim oyununu kazanan Mavi takım oldu.

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam performans oyununda kural değişikliğine gidildi. Eskiden ayrı ayrı yarışan kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar, dün akşam aynı oyunda yer aldı.

Son sekize kalan yarışmacılar, sembol için denge mekanizmasına çıkarak yukarıdan uzanan ipleri tuttu. Bu sırada her yarışmacının önüne birer vazo konuldu. Vazoyu düşüren yarışmacı, oyundan elendi.

Oyunda en son ayakta kalan Steven, sembolü kazandı. Steven, ödül için Poyraz, Dora ve Ayşe’yi seçti. Böylece performans oyunu ödülünde Mavi takım komple faydalandı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

23. hafta ile birlikte yeni döneme geçilen Survivor 2021’de yarışmacılar, bireysel olarak dokunulmazlık mücadelesi verdi.

Üç bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan üç farklı yarışmacı tarafından üç eleme adayı belirlendi. Haftanın eleme adayları; Aleyna, Steven, Ayşe oldu.

Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan SMS sonuçlarına göre en az oya sahip olan Steven, Survivor 2021 olma hayallerine veda etti.