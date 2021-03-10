Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor'a veda eden isim..

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor'a veda eden isim..

9.haftayı geride bırakan Survivor yarışmasında bir isim daha hayallerine veda ederek adadan ayrıldı. Peki, Survivor’da kim elendi, kim veda etti? İşte 9 Mart Survivor 2021’de yarışmaya veda eden isim…

Survivor yarışmasında iki takım arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor.

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımından iki ada konseyinde üç eleme adayı çıkmıştı.

Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ile birlikte SMS birincisi tarafından Dora potaya girdi. Bu dört isim arasından 9. Hafta SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim belli oldu.

Peki, Survivor’da kim elendi? İşte Survivor’dan elenen isim…

SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam Çağrı’nın sinir krizi geçirip oyun alanını terk ettiği iletişim oyunu mücadelesi kıyasıya rekabet içinde geçti.

Gönüllüler takımı, 6-2 geriden geldikleri oyunda 10-8 skorla iletişim oyununu üçüncü kez üst üste kazanmayı başardı.

Gönüllüler, ödül olarak bir arkadaşı ile WhatsApp üzerinden yazışabilecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor’ın 9. Haftasında iki dokunulmazlık oyununu da Ünlüler kazandı. İlk ada konseyi oylamasında Öykü Uysal ve Hanzade, aynı sayıda isimleri yazılarak birlikte potaya girdi.

Sonraki ada konseyinde ise Aleyna Çalışkan 3. eleme adayı oldu. Haftanın SMS birincisi olan Ayşe ise 4. eleme adayı olarak Dora’yı söyledi.