Survivor'da kimler kaldı? Survivor 2021 yarı final ne zaman?

Ocak ayından beri devam eden Survivor 2021 mücadelesinde sona yaklaşıldı. Peki Survivor'da kimler kaldı? Yarı final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

Survivor 2021’de altı aylık maratonda geriye beş yarışmacı kaldı. Ocak ayında başlayan yarışmada son olarak Dora elendi.

Heyecanın dorukta olduğu yarışmada Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor final tarihine dair kısa bir süre kaldığını söyledi.

İzleyiciler Aleyna, Poyraz, Ayşe, İsmail ve Berkay arasından kimin şampiyon olacağını merak ediyor. Aynı zamanda Survivor yarı final ve final tarihi de başka bir merak konusu.

Peki, Survivor finali ne zaman? Survivor 2021 ne zaman bitecek, final nerede yapılacak? İşte Survivor 2021 finaline dair bilgiler…

SURVİVOR YARI FİNAL/FİNAL TARİHLERİ

Survivor 2021, sezona 24 yarışmacı ile Ocak ayının 9’unda başladı. Dominik Cumhuriyeti’nde yaklaşık altı ay süren mücadelede finale adım adım gidiliyor.

Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak. Survivor finali ve yarı finali İstanbul’da yapılacak.

SURVİVOR’DA KİMLER KALDI?

Survivor Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunları başlaması ile elemeler hız kazandı. Üç dokunulmazlık oyunu sonrasında üç isimden birisi yarışmaya veda etti.

Steven ve Batuhan’dan sonra son olarak Survivor’a veda eden isim Dora oldu. B

öylece Mavi takımdan Ayşe ve Poyraz, Kırmızı takımdan Berkay, Aleyna, İsmail Survivor 2021’de geriye kalan beş isim oldu.