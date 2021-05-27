Survivor'da market ödülünü kim kazandı? 26 Mayıs Survivor 2021 ödülü kazanan takım..

Survivor 2021'de dün akşam, market ve ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kıran kırana yarışın ardından belli oldu. Peki, Survivor market ve ödül oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde, yarışmacılar market ödülü için karşı karşıya geldi.

Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yönlendirmeleriyle parkuru tamamlamak zorunda olan yarışmacılar, oldukça zorlu anlar yaşadı.

Aylardır Dominik’te mücadele eden Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, market ve ödül oyununu kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Mücadelenin sonunda Anlat Bakalım ve market oyununu kazanan takım belli oldu.

Survivor'ın takipçileri, Survivor'da market ödülü oyununu kim kazandı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor’da market oyununu hangi takım kazandı? İşte, 26 Mayıs Survivor 2021'de ödül oyununu kazanan takım...

SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde, Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi.

Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan, ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Oldukça aç olan yarışmacılar ödülü kazanabilmek için son ana kadar kıran kırana mücadele etti. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.

Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların eğlenceli dakikalar yaşadığı Anlat bakalım oyununda, takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı.

En çok kelime bilenin jelibon yiyeceği oyunda jem komik hem de stresli anlar yaşandı. Anlat Bakalım oyununu kazanan Mavi takım oldu.

Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü. Bu hafta gerçekleşen oylamada ise haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Survivor’da Acun Ilıcalı’nın daha önce söylediği ve Instagram üzerinden anket yaparak belirlenen bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle: