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Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu

Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu

Finale sayılı günler kala heyecan kızıştı.Final yolunda kritik bir dokunulmazlık oyunu kazanan o isim çok konuşulacak..