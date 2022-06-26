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    Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu

    Finale sayılı günler kala heyecan kızıştı.Final yolunda kritik bir dokunulmazlık oyunu kazanan o isim çok konuşulacak..
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2022 - 23:46
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    Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu

    Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor All Star 2022'de 26 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti.

    Adem Kılıçcı,Batuhan Karacakaya,Ayşe Yüksel,Nisa Bölükbaşı ve Hikmet Tuğsuz'un finale kalmak için ter döktüğü oyunda inanılmaz geri dönüşler yaşandı.

    Survivor da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu #1

    Yarı finalde 4-2 geriden gelerek Hikmet'i 5-4 yenen Adem Kılıçcı finalde Batuhan'ın rakibi olmaya hak kazandı.

    Final oyununu kim kazandı?

    Finalde Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya'nın yarıştığı dokunulmazlık oyununda inanılmaz bir son yaşandı.Oyuna hızlı bir giriş yapan Adem Kılıçcı 4-0 öne geçtiği oyunda Batuhan'a 5-4 mağlup oldu.Bu sonuçla beraber Batuhan Karacakaya dokunulmaz olmayı başardı.

    Survivor da nefes kesen dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Haziran dokunulmazlık oyunu #2


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