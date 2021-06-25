Survivor'da oy nasıl verilir? Survivor 2021 oy kullanma (SMS) ücreti ne kadar?

Survivor'da oy nasıl verilir? Survivor 2021 oy kullanma (SMS) ücreti ne kadar?

Survivor 2021'de düzenlenen konseylerde eleme adayı olan yarışmacılar için halk oylaması yapılıyor. İzleyiciler destekledikleri adaylara SMS atarak oy verebiliyor. Peki Survivor'da oy nasıl verilir?

Acun Ilıcalı'nın hakemliğinde TV8' ekranlarına gelen fenomen yarışma programı Survivor'da, eleme potasında olan adaylar için ada konseyinde halk oylaması yapılıyor.

Yarışmacılar, SMS sıralamasına göre adada kalıyor veya Survivor olma hayallerine veda ediyor. SMS sıralaması ise yarışmacının, halk oylamasında aldığı oy oranına göre belirleniyor.

Bu akşam yayımlanacak olan final bölümünde, destekledikleri kişinin finalist olmasını isteyenler, Survivor'da oy nasıl verilir? Survivor 2021 oy kullanma (SMS) ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

Survivor yarışmacıları için TV8 Yan Ekran uygulaması ya da SMS yoluyla oy kullanma işlemi gerçekleşiyor. Peki Survivor'da oy nasıl verilir? Survivor 2021 oy kullanma (SMS) ücreti ne kadar? İşte detaylar...

SURVİVOR OY KULLANMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

TV8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV8 yarışmalarına oy verebilir ve yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz.

Söz konusu uygulama, Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

SURVİVOR SMS İLE OY KULLANMA ÜCRETİ NE KADAR?

Survivor 2021'de adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısının adını yazıp 1890'a SMS göndererek oy verebilirsiniz. Bu işlem için oy veren izleyicilerden 2.9 TL ücret alınmaktadır.