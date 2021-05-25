Survivor’da performans oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor'da sembolü kazanan isimler

Survivor Türkiye’nin 24 Mayıs bölümünde yarışmacılar, bireysel olarak performans göstererek sembol mücadelesi verdi. Peki sembolü kim kazandı? Performans oyununu kazanan isimler kimler?

Survivor 2021’de ödül oyunu sonrasında yarışmacılar, performans oyununa çıktı.

Bireysel olarak oynanan performans oyununda yarışmacılar, sembolü kazanmaya çalıştı.

Peki, Survivor’da performans oyununu kim kazandı? Sembolü kazanan yarışmacılar, ne ödülü kazandı? İşte 24 Mayıs Survivor yeni bölüm performans oyunu detayları…

SURVİVOR’DA SEMBOLÜ KİMLER KAZANDI?

Survivor 2021’de bu hafta sembol oyununda yarışmacılar, labirent gibi platformda sembolleri tek tek taşıyarak üst tarafta toplaması gerekiyordu. Oyun ilk önce kadın yarışmacılar arasında başladı. İlk elenen isim Merve oldu.

Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe’nin dizdiği semboller düşünce kadın yarışmacılarda sembolü kazanan Aleyna Çalışkan oldu.

Erkek yarışmacılar arasında ilk elenen Dora oldu. Sonrasında düşüren Berkay da sembolü bir kez daha kazanamamış oldu. Kuvvetli rüzgarın olduğu alanda erkek yarışmacılar arasında kazanan Batuhan oldu.

Sembolü kazanan Aleyna Çalışkan, ödül için Berkay'ı seçerken, Batuhan da İsmail Balaban'ı ödüle götürmeyi seçti. Bu yarışmacılar, Avokadolu, domatesli bruşetta yedi.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyunu, Mavi takım ile Kırmızı takım arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Büyük ödül oyununda iki takım da iyi başladı ve skordaki denge oyunun ortasına kadar sürdü. Sonrasında Kırmızı takım, üst üste aldığı sayılar ile aradaki farkı açtı. Bu farkı koruyan Kırmızı takım, ödül oyununu 10-6 skorla kazandı.