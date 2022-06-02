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    Survivor'da Sema elendi

    Survivor All Star 2022 sezonunda bu hafta adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.
    • 02.06.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:42
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    Survivor'da Sema elendi

    Survivor All Star, 1 Haziran Çarşamba akşamı eleme heyecanıyla ekranlara geldi.

    Peş peşe oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti.

    Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında SMS oylaması yapıldı. Yarışmanın ada konseyi, SMS sonuçlarına göre yarışmaya veda eden isim açıklandı.

    Sema adaya veda etti

    Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Sema Aydemir olduğunu söyledi.

    "Savaşçı ve sert görünmeye çalıştım"

    Adadan elenen Sema, veda konuşmasında "Burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim." dedi.

    Survivor'da Sema elendi VİDEO

    Acun Ilıcalı: Takımlar değişecek

    Acun Ilıcalı ise "Bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren, takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise perşembe akşamı bir konsey yapacağız." dedi.

    Survivor da Sema elendi #1

    Survivor da Sema elendi #2


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