Survivor'da Sercan ve Nagihan tartıştı, ünlüler gerildi

İkinci dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümde, ünlüler takımı birbirine girdi. Nagihan ve Sema'yla tartışma yaşayan Sercan, oyun alanını terk etti.

TV 8'de yayınlanan Survivor All Star'ın son bölümüne Sercan Yıldırım ile Sema Aydemir arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Dokunulmazlık oyunu öncesi Sema Aydemir'in yarışmacı seçimi konusundaki tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım, "Biz niye karar veremiyoruz buna? Çok farklı şeyler seziyorum ben de oyuna çıkmıyorum." diyerek tepki gösterdi.

ÜNLÜLER TAKIMINDA SİNİRLER GERİLDİ

Survivor All Star'daki dokunulmazlık oyunu öncesi yaşanan gerginlik, Nagihan Karadere'nin dahil olmasıyla daha da büyüdü.

Ünlüler takımında sinirlerin gerildiği anlar sosyal medyada da geniş yer buldu.

Olaylar Mert Öcal'ın araya girmesiyle kısmen yatıştıysa da Sercan Yıldırım, oyun alanını terk etti ve "Survivor hayatım bitti." ifadesiyle kafaları karıştırdı.

"NAGİHAN BANA İFTİRA ATTIĞI İÇİN OYUNU TERK ETTİM"

Konseyde de takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Sercan, "Bizim başından beri devam eden bir eşleşme sıkıntımız var. Ben iyi oluyorum ve şu ismi alayım diyorum. Kararı veriyoruz ama birileri gelip müdahale ediyor. Bugün de tam erkekler karar vermişken önce Sema'nın gelip Adem çıksın demesi ardından da Nagihan'ın duruma müdahale etmesi beni üzdü. Ardından kullandığım bir cümle çok çarpıtıldı. Nagihan bana iftira attığı için oyunu terk ettim. Ama burada benliğimle yarışmak istediğim için de geri döndüm." dedi.

"SERCAN EŞLEŞME MESELESİNİ İÇSELLEŞTİRDİ"

Sercan'ın ardından konuşan Nagihan ise "Yaşananlarda Sercan'ın bu eşleşme meselesini bu kadar içselleştirdiğini bilmiyordum. Ama bunu kendi aralarında çözmeleri gerek. Biz dış gözle fikir beyan ediyoruz sadece hiçbir art niyetimiz olamaz. Ben buraya bir erkeği parlatmaya gelmedim. Biz kadınlar kazanınca sorun olmuyor ama kaybedince Sercan diyor ki 'Siz kaybettiniz, eşleşme için yorum yapamazsınız' Bu çok mu doğru? Biz kadınlar, erkeklere hizmet etmeye geliyoruz. Biz burada figüran mıyız? Dış kapının dış mandalı mıyız? Bu cümleyi kurabileceğini düşünmedik ve sana yakıştıramadık. Takımını orada yalnız bırakman da çok büyük bir eksi oldu." diye konuştu.