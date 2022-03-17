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    Survivor'da elenen son yarışmacı belli oldu

    TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'dan elenen yarışmacı Berna Keklikler oldu. Keklikler girdiği zorlu potadan çıkamazken, konseyde yine heyecanlı dakikalar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:38
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    Survivor'da elenen son yarışmacı belli oldu

    Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

    Adada kalmak ve dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacıların bazıları eleme potasından çıkamazken, bazıları ise yoluna devam ediyor.

    16 Mart Çarşamba gnü ekrana gelen son bölümünde; Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem için eleme çanları çaldı.

    Bu zorlu potadan çıkmayı başaran ve halk oylamasında en yüksek puanı alanlar, adada bir süre daha kalmayı garantiledi.

    BARIŞ VE MERT POTAYA GİRDİ

    Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlülerde en fazla ismi yazılan Mert, elemeye kaldı. Mert'in ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden ve adı yazılan isim ise Barış Murat Yağcı oldu. İki ismin potaya girmesi, hayranlarını endişelendirdi.

    Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazanmayı başardı. Bu nedenle ada konseyinde, gönüllüler takımı aday çıkarmak zorunda kaldı.

    Survivor da elenen son yarışmacı belli oldu #1

    DİĞER POTA: BERNA VE EYLEM

    Oylamada ise Berna ve Evrim'in isimleri eşit sayıda yazıldı. Böylece iki yarışmacı birden elemeye kaldı. Evrim ve Berna'nın elemeye kalması, potayı iyice zorlaştırdı.

    Son eleme adayını ise ünlüler takımında performans birincisi olan Perviz belirledi. Perviz potanın daha çok zorlaşması için, haftanın 5. eleme adayı olarak Adem'in adını söyledi.

    Survivor da elenen son yarışmacı belli oldu #2

    BERNA VEDA ETTİ

    İsimlerin belirlenmesinin ardından yapılan SMS oylamasının sonuçlarına göre; Evrim, Barış, Mert, Berna ve Adem arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

    Ilıcalı'nın açıklamasına göre en az oyu alan Berna, Survivor macerasını sonlandırdı.

    Survivor da elenen son yarışmacı belli oldu #3


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