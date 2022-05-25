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    Survivor'da Sude Burcu elendi

    Finale doğru heyecanın arttığı Survivor All Star 2022 sezonunda bu hafta adaya veda eden isim Sude Burcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 09:09
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    Survivor'da Sude Burcu elendi

    Survivor All Star, 24 Mayıs Salı akşamı eleme heyecanıyla ekranlara geldi.

    4 eleme adayı arasından Dominik'ten ayrılan yarışmacı belli oldu.

    Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude'nin eleme potasında yer aldığı Survivor'da Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen ismi açıkladı.

    Survivor şampiyonu olma rüyasına veda eden isim Sude Burcu oldu.

    "Hissetmiştim"

    Gönüllüler takımı kadrosunda Survivor macerasına başlayıp daha sonra ünlüler takımına geçen Sude Burcu, " Hissettim. Aslında daha kaybettiğimiz oyunda bunu hissettim. Çok değer verdiğim bir bileklik koptu ve dedim ki Sude gidiyorsun... Elimden gelen her şeyi yaptım. Burayı sizi ekibinizi çok seviyorum. Şuna mutlu oluyorum hiçbir arkadaşımın kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Kendimi olduğu gibi ifade etmeye çalıştım. Son bir ayda buranın tadını çıkarmalarını diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir ailem var ama dediğim gibi çok üzgünüm." dedi.

    Survivor da Sude Burcu elendi #1

    Survivor da Sude Burcu elendi #2


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