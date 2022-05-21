Survivor'da talihsiz kaza: Nisa Bölükbaşı kafasını vurdu, bir daha kalkamadı!

Survivor'da talihsiz kaza: Nisa Bölükbaşı kafasını vurdu, bir daha kalkamadı!

110. bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor All Star fragmanına, Nisa Bölükbaşı'nın bayılması damga vurdu. Rahatsızlanan Nisa, doktora götürüldü.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, finale doğru geri sayım başladı.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 21 Mart Cumartesi akşamı ekranlara gelecek 110. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor yeni bölümünde yarışmacıları korkutan anlara sahne oluyor.

Fragmanda; Nisa Bölükbaşı araç hareket halindeyken bayılıyor ve doktora götürülüyor.

Görüntülerde Ogeday'ın panik halinde "Ne oldu?" dediği görülüyor. Evrim, Çek Cumhuriyeti'nde yetişen genç yarışmacıya ilişkin "Kafasını vurdu ya!" ifadesini kullanıyor.

Peki Survivor yeni bölümde neler olacak, Nisa iyileşecek mi? İşte Survivor All Star 110. bölüm fragmanı...

Survivor 110. Bölüm Fragman VİDEO