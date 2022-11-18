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    Survivor'da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler..

    Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile uzun süredir beraber olduğu sevgilisi İlayda Şeker nişanlandı.
    • 18.11.2022 - 18:09
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    Survivor'da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler..

    Survivor 2021 şampiyonu olan İsmail Balaban hem performansı hem de özel hayatıyla gündeme gelmişti. Yarıştığı sene nişan atan ve dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Aşklarını sosyal medyada paylaşan çift uzun süredir evlilik hazırlığı yapıyordu. Magazin gündeminde zaman zaman yer alan İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti nişanlandı.

    Evlilik yolunda ilk adımı atan çift instagram hesabında yaptıkları paylaşımlar ile mutluluklarını takipçileri ile paylaştı.

    Survivor da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler.. #1

    Survivor da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler.. #2

    Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker dün akşam yapılan bir törenle nişanlandı. Çifti nişan yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

    Survivor da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler.. #3

    Survivor da tanışmışlardı! İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı! İşte ilk kareler.. #4


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