Survivor'da veda eden isim belli oldu

Survivor'da veda eden isim belli oldu

Hızlı eleme turlarının yapıldığı Survivor All Star'da 2 dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, kendi arkadaşlarının vedasına şahit oldu. Mert Öcal, adaya veda ederken, Sude gözyaşlarını tutamadı.

Survivor All Star'da bir isim daha adaya veda etti.

Haftada iki yarışmacının veda ettiği Survivor’da son dokunulmazlığı ünlüler kazandı.

ZORLU POTA

Kuşbaşı etli nohut yemeği, bulgur pilavı ve tuşu ödüllü oyun kazanılsa da ünlüler takımı eleme potasına 3 isim gönderdi.

İki oyun sonunda eleme adayları Mert ve Barış seçilirken, son oyunu kaybeden gönüllüler, Evrim’i potaya gönderdi.

MERT ELENDİ

Haftanın performans birincisi Nagihan da dördüncü eleme adayı olarak Atakan'ın ismini verdi.

Adaya son olarak en az oyu alarak veda eden isim Mert Öcal oldu.

Survivor All Star'da elenen isim Mert Öcal oldu VİDEO



HERKES ŞOKE OLDU

Bu eleme hem ünlüler hem de gönüllülerde adeta şok etkisi yarattı.

Acun Ilıcalı’nın ismini açıkladığı Mert, ilk tepkiyi ise gönüllüler takımından Nisa’ya verdi.

NİSA’YA TEPKİ

Nisa’ya dönerek “Neden gülüyorsun, bence hoşuna gitti” diyen Mert, daha sonra veda konuşması yaptı.

Bu sırada Mert ile aşk yaşayan Sude ise olanı biteni ağlayarak takip etti.

“ÜZÜLDÜĞÜM TEK ŞEY SUDE'NİN ARKAMDA KALMASI”

“Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var Sude'nin arkamda kalması” diyen Mert, arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı.