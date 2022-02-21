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    Survivor'da yangın çıkaran Yasin'in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler...

    Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Yasin Obuz, sürgün adasını yakmak istedi. Obuz, geçtiğimiz yıllarda eski eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 20:41
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    Survivor'da yangın çıkaran Yasin'in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler...

    Survivor 2022 All Star'da sürgün adasına giden Yasin Obuz, Yunus Emre'nin de yardımıyla kulübeyi yakmak istedi.

    Yasin'e ise kenarda bekleyen görevli yangın tüpüyle müdahale etti ve ateşi söndürdü.

    Survivor'daki bu garip olay, izleyiciler tarafından yorumlandı.

    Kimisi Yasin'e anlam veremezken, kimisi ise eski eşine karşı da şiddet gösterdiğini gündeme taşıdı.

    BOŞANMASI OLAYLI OLDU

    TV ekranlarında Kısmetse Olur, Yemekteyiz ve MasterChef yarışmalarında boy göstererek başlayan Obuz son olarak 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasını üçüncü olarak tamamlamıştı.

    Yasin Obuz, 2020 yılında yaptığı açıklamada "1,5 yıl önce boşandım" dese de Obuz'un astrolog ve aynı zamanda modellik yapan eşi Yasemin Türen'den çok daha sonra boşandığı öğrenildi.

    Mahkemenin tam kusurlu bulduğu Yasin Obuz ise nafaka, maddi ve manevi tazminatları ödemeyince de hacizlik oldu.

    Survivor da yangın çıkaran Yasin in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler... #1

    ESKİ EŞİNDEN İTİRAFLAR

    Yasin Obuz'un eski eşi Yasemin Türen, 2018 yılının Eylül ayında evlendiklerini, çocuklarının olmadığını ve evliliğin başlarından itibaren hep sorunlu olduğunu dile getirdi.

    Yasin Obuz'un kendisini fenomen olarak adlandırması nedeniyle evliliğin yürümesi adına üzerine düşen sorumlulukları ihlal ettiğini belirten Türen, ciddi itiraflarda bulundu.

    Yasemin Türen, "İstemememe rağmen eve erkek arkadaşlarını getiriyordu. Sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm, aldatıldım" dedi.

    Survivor da yangın çıkaran Yasin in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler... #2

    Survivor da yangın çıkaran Yasin in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler... #3

    Survivor da yangın çıkaran Yasin in meğer ilk vukuatı değilmiş! Eski eşine neler yapmış neler... #4


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