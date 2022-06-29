Survivor'da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı finale kalan isimler

Survivor All Star'da yarı final koltuğuna oturmayı başaran 2 isim belli oldu.İşte o isimler..

Survivor All Star 2022'de Dominik'te sezonun son oyunu oynandı.Yarı final koltuğuna oturacak 2 kişinin belirleneceği 2 farklı oyun oynandı.

Birinci yarı final oyununda sonuncu olan Ayşe Yüksel eleme koltuğuna oturan ilk isim oldu.İkinci yarı final oyununda sonuncu olan isim ise Nisa Bölükbaşı oldu.

Bu sonuçla Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı SMS'e kalarak eleme koltuğuna oturdu.

Survivor All Star 2022 yarı finalistleri

Dominik'te oynanan yarı final oyunlarını kazanan Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yarı final koltuğuna oturmayı başardı.İstanbul'da yapılacak büyük finalde bu iki isim yarı finali garantileyerek İstanbul'a dönüyor..