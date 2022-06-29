Petrol
114.01
0.18%
Euro
17.4606
-0.53%
Dolar
16.6005
-0.49%
Altın
971.15
-0.51%
Borsa
249
-1.54%
Bitcoin
342.311
-2.00%
BTXN Coin
7.05
-0.28%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    Survivor'da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı finale kalan isimler

    Survivor All Star'da yarı final koltuğuna oturmayı başaran 2 isim belli oldu.İşte o isimler..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 00:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor'da yarı finale kalan isimler

    Survivor All Star 2022'de Dominik'te sezonun son oyunu oynandı.Yarı final koltuğuna oturacak 2 kişinin belirleneceği 2 farklı oyun oynandı.

    Survivor da yarı finale kimler kaldı? 28 Haziran 2022 Survivor da yarı finale kalan isimler #1

    Birinci yarı final oyununda sonuncu olan Ayşe Yüksel eleme koltuğuna oturan ilk isim oldu.İkinci yarı final oyununda sonuncu olan isim ise Nisa Bölükbaşı oldu.

    Bu sonuçla Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı SMS'e kalarak eleme koltuğuna oturdu.

    Survivor All Star 2022 yarı finalistleri

    Dominik'te oynanan yarı final oyunlarını kazanan Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yarı final koltuğuna oturmayı başardı.İstanbul'da yapılacak büyük finalde bu iki isim yarı finali garantileyerek İstanbul'a dönüyor..


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Galatasaray, Ola Solbakken'le anlaşmaya vardı
    Kralspor

    Galatasaray, Ola Solbakken'le anlaşmaya vardı

    Jens Stoltenberg'den dörtlü zirve öncesi açıklama
    Gündem

    Jens Stoltenberg'den dörtlü zirve öncesi açıklama

    Görüş Bildir