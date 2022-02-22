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    Survivor'da Yasin ve Hikmet birbirine girdi

    Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Konseydeki çekimlerin tamamlanmasının ardından Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin, fiziki saldırıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 09:14
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    Survivor'da Yasin ve Hikmet birbirine girdi

    Survivor All Star'ın 21 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı.

    Daha önce elemeye kalan Yasin, SMS oylamasının ardından Hikmet'e tepki gösterdi.

    "BİR ARKADAŞIM HALA BANA İFTİRA ATIYOR"

    Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını söyledi. Yasin "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor." dedi.

    Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı.

    Survivor da Yasin ve Hikmet birbirine girdi #1

    FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDU

    Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin, önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu.

    Survivor da Yasin ve Hikmet birbirine girdi #2

    "GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMIYORUZ"

    Survivor çekim ekibi yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı. TV8 ekranlarında ise o anlarda "Görüntüleri yayınlayamıyoruz" mesajı görüldü.

    Survivor da Yasin ve Hikmet birbirine girdi #3


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