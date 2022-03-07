Survivor'da Yasin'in sözü Acun'u sinirlendirdi

Survivor 2022 All Star'da daha önce Hikmet ile kavga eden Yasin'in, "Acun Ilıcalı bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çok kızdırdı.

Survivor All Star'da Yasin Obuz, geçtiğimiz haftalarda Hikmet Tuğsuz ile kavga etmişti.

Ada konseyinde Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin, küfür etmiş ve fiziki temasta bulunmuştu.

"ACUN ILICALI BANA RACON KESEMEZ"

Acun Ilıcalı ise Yasin'e 5 ödülden yararlanmama cezası vermişti. Acun'un "Bir daha bunun çok daha azısını bile yaparsan diskalifiye olacaksın." dediği Yasin, yine rahat durmadı.

Hikmet ile kavga eden Yasin'in, kampta "Acun Ilıcalı bana racon kesemez." demesi ise Ilıcalı'yı kızdırdı.

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"SENİ BURADAN GÖNDERİRİZ"

Survivor ada konseyinde konuşan Ilıcalı, "Ben prodüksiyonu temsil ediyorum. Özel hayatta ise kimseye ters konuşmadım. Bazı yarışmacılarla dışarıda da samimiydim. Ancak Yasin sen kendine düşmanlar yaratan, problem odaklı, ileri geri konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan enteresan bir tipsin. 'Bana kimse racon kesemez, Acun Ilıcalı da gelse kesemez' diyorsun. O racon kesmeden ne kastediyorsun bilmiyorum. Ama buranın başı benim. Kurallara uymazsan seni buradan yollarım. Benim adımı konuya karıştıramazsın. İhraç edilmene ramak kalmış ama hala cüretle aynı adamla tartışabiliyorsun. Ekip adına konuşuyorum, ihraç sebebi yok ama bu senin bu hareketlerini çekeceğimiz anlamına gelmiyor. Eğer kurallara uymazsan kralı gelse, seni buradan göndeririz." ifadelerini kullandı.