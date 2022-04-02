Survivor'da yeni format: Yokluk Adası

Survivor All Star 2022 sezonunda Sürgün Adası'nın ardından yeni kabus belli oldu. Acun Ilıcalı, Yokluk Adası hakkındaki detayları açıkladı.

TV9 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, 2022 All Star kadrosuyla heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Bu sezon ilk kez uygulanan Sürgün Adası'nın ardından Acun Ilıcalı yarışmacıların daha zor bir formatla karşılacağını duyurmuştu.

Ada konseyinde toplanan Ünlüler ve Gönüllüler takımı, ikinci ada sisteminin devreye gireceğini öğrendi.

"Yokluk Adası" ismiyle duyuran Acun Ilıcalı, yarışmacılara detayları aktardı. Peki Yokluk Adası nedir, kaç gün sürecek? Yokluk Adası kuralları nelerdir? İşte yeni formata dair merak edilenler...

YOKLUK ADASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Acun Ilıcalı, yeni sistem olan yokluk adasını şu sözlerle açıkladı;

''Bu haftadan itibaren aday olan isimler bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası.

Bu seferki adada yarışmacı 24 saat kalacak, tek başına kalacak, başka kimse olmayacak. Teknik ekipten hiçkimse yok. Eviniz olmayacak, battaniye olacak. Bir battaniye, siz, küçük bir tahta parçası...

Güvenlik kamerası olacak. Kimseyle iletişim, ropörtaj yok. Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa, yarışmacılar 24. saatte takıma kavuşacaklar."





YOKLUK ADASI KURALLARI

Yokluk adası kuralları şöyle:

Eleme adayı yarışmacı, adada 24 saat kalacak.

Yarışmacının yokluk adasında kaldığı süreçte yanında teknik ekip dahil kimse olmayacak.

Yokluk adasında ev olmayacak, yalnızca bir battaniye ve bir tahta parçası yer alacak.

Yarışmacıların kimseyle iletişimi olmayacak, röportaj verilmeyecek.

Yokluk adasında olan yarışmacıya bir avuç pirinç ve sınırsız su verilecek.

Sağlık sorunu olmadığı sürece insan görülmeyecek.

İLK GİDEN YARIŞMACI

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden ilk isim Ardahan oldu.



