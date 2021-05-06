Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, kim hangi takımda? Survivor 2021 yeni takım eşleşmeleri

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, kim hangi takımda? Survivor 2021 yeni takım eşleşmeleri

TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'in 5 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanan 85. bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yer değiştirdi. Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in dün akşam yayımlanan 85. bölümü, özel konsey ile ekranlara geldi.

Şampiyonluk için geri sayımın devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de, Melis'in elenmesinden sonra yarışmacıların eşitlenmesi adına gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları yer değiştirdi.

Çeyrek finalden önce kurulan takımları Survivor özel konseyinde açıklayan Acun Ilıcalı kararın, ekran başındaki izleyenlerin de oylarına göre alındığını bildirdi.

6 yarışmacı mavi, 5 yarışmacı kırmızı takımda yer alırken, yakınlıkları ile bilinen Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun aynı takıma girmesi dikkat çekti.

Peki, Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, kim hangi takımda? İşte, Survivor 2021 kırmızı ve mavi takım yarışmacıları..

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMA GEÇTİ?

Acun Ilıcalı Salı günü yapılan eleme konseyi öncesinde, elenen yarışmacının bir kadın yarışmacı olması halinde takımların değişeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda yarışmacılar, kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımlar için dün akşam özel konseyle toplandı.

Survivor özel konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacı dağılımından önce açıklamalarda bulundu. Ilıcalı yarışmacılara, "Kiminle aynı takımda olmak istersin, kiminle olmak istemezsin?" diyerek özel bir soru yöneltti. Bu soru karşısında oldukça şaşıran yarışmacılardan ilginç cevaplar geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe ile rakip takımda yarışmak istediğini, Aleyna Çalışkan ile aynı takımda kalmak istediğini söyledi. Ayşe de buna karşılık Aleyna Kalaycıoğlu ile karşı takımlarda yarışmak istediğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı, yarışmacı dağılımını açıklamadan önce, ''Seyircilerimizin fikirlerini göz önüne alarak dört dörtlük takımlar kurduk.'' dedi.

Takımlar şu şekilde kuruldu:

MAVİ TAKIM:

Steven

Merve Aydın

Poyraz

Sergen

Ayşe

Dora

KIRMIZI TAKIM: