Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor All Star'ın 2 Mayıs tarihli 94. bölümünde Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama geldi. Ilıcalı, artık Survivor'da yokluk adasının olmayacağını duyurdu.

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma Survivor All Star 2022, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Survivor All Star 2022'nin 2 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 94. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Kıran kırana geçen oyunda hem kadınlar hem de erkekler mücadelesini kazanarak dokunulmazlığı elde eden takım, mavi takım oldu.

Dokunulmazlık ile birlikte ödül de kazanan mavi takım yarışmacıları, oyun alanından özel jet ile alınıp Dominik Las Terrenas'a götürüldü.

Nefes kesen mücadeleyi kaybeden kırmızı takım ise arkadaşlarından birini dördüncü eleme adayı olarak potaya yolladı.

Acun Ilıcalı'dan bayram müjdesi

Bir eleme adayının daha belli olduğu konseyde Acun Ilıcalı, oylama öncesi yarışmacıları sevindirecek bir açıklamada bulundu.

''Bunun artık kazanını kaybedeni olmaz'' diyen Acun Ilıcalı, takımlara Ramazan Bayramı hediyesi verdi.

Ilıcalı, iki takımın da iki gün boyunca villada kalacağını söyledi. Bununla da kalmayan Ilıcalı, yokluk adasıyla ilgili de müjdeli haberi verdi.

Survivor'da yokluk adası kaldırıldı ViDEO

Yokluk Adası kaldırıldı

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacıların kaderini belirleyecek müjdeyi,''Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok'' diyerek verdi.

Yarışmacılar sevinç çığlıkları atarken bu müjdeye en çok sevinen yarışmacı, yokluk adasına en çok giden isimlerden biri olan Evrim Keklik oldu.

Duygularını anlatan Evrim Keklik, ''Bu benim bu zamana kadar aldığım en güzel bayram müjdesiydi. Ama ben Survivor'u o kadar çok seviyorum ki inanın yokluğu da sevmiştim. Çünkü ne kadar çok oraya gidersem o kadar daha güçlü geri dönüyorum. Bu biraz beni ilgilendiriyordu. Çok güzel oldu teşekkürler.'' dedi.

Acun Ilıcalı ise espirili bir şekilde, ''Evrim'in adasını değiştirdik diyebiliriz.'' dedi.

"Bol bol uçacaksınız"

Ekstra bir engel olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacıların tamamen şampiyonluğa odaklanmasını istediklerini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Ilıcalı, ''Survivor'un gördüğü en yüksek seviyede ödüller adım adım sizin olacak. Bol bol uçacaksınız.'' dedi.

Ayrıca Yunan yarışmacılarla ortak oyunların başlayacağını da sözlerine ekledi.

Dördüncü eleme adayı Sude oldu

2 Mayıs akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takımın kaybetmesiyle birlikte dördüncü eleme adayı Sude oldu. Diğer eleme adayları ise şöyle; Barış, Ayşe ve Evrim.