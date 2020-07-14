Survivor'dan elenen son isim Yasin Obuz oldu

Survivor 2020'nin yarı finalinde, uzun süre mücadele enden Yasin Obuz elenerek Survivor'a veda etti.

Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020 yarı finalinde Yasin, Barış ve Cemal Can finale kalabilmek için oylamadan çıkan sonuçları bekledi.

Uzun süren 2020 macerasında Yasin Obuz elenerek hayallerine veda etti.

ESKİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Survivor 2020’nin akşamki yarı finalinde hem yarışmacılara hem de izleyenlere eski görüntülerden kesitler paylaşıldı.

Yarışmacıların komik anları ve duygusal anlarının olduğu görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.