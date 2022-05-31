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    Survivor'dan elenen Sude Burcu, soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

    Survivor 2022 All Star yarışmasına geçtiğimiz hafta veda eden Sude Burcu, sevgilisi Mert Öcal'la vakit geçirmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 09:47
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    Survivor'dan elenen Sude Burcu, soluğu Mert Öcal'ın yanında aldı

    Survivor 2022 All Star yarışmasında son olarak ünlüler takımında yer alan Sude Burcu, geçtiğimiz hafta eleme potasına girerek elenen isim olmuştu.

    Sude elenmesinin ardından İstanbul'a döndü ve sevgilisi Mert Öcal'ın yanına koştu.

    Survivor'ın olaylı aşıkları, ilişkilerine dolu dizgin devam ettiği görüldü.

    Kavuşma pozu

    Sevgilisiyle buluştuktan sonra özlem gideren ve birlikte tatile çıkan Sude Burcu, Mert Öcal'ın objektifine poz verdi.

    Mini şortuyla dikkat çeken Sude Burcu'nun mutluluğu gözlerinden okundu.

    Aşk pozuyla kavuşmalarını paylaşan ikili, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

    Survivor dan elenen Sude Burcu, soluğu Mert Öcal ın yanında aldı #1

    Survivor dan elenen Sude Burcu, soluğu Mert Öcal ın yanında aldı #2

    Survivor dan elenen Sude Burcu, soluğu Mert Öcal ın yanında aldı #3


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