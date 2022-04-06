Survivor'dan izleyicileri üzen haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni bakın ne çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışmasından seyircileri üzecek bir haber geldi. Son olarak Ardahan'ın veda ettiği Survivor All Star yarışmasının yeni bölümü, bu akşam yayınlanmayacak.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor All Star, heyecan dolu bölümüyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Her bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Gizem, Gökhan, Barış ve Ardahan'ın eleme adayı olduğu Survivor All Star'da adaya veda eden isim Ardahan oldu.

Bu akşam 71. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması beklenen yarışmadan izleyicileri üzecek bir haber geldi.

Yayın akışında yer almadı

Survivor All Star'ın 6 Nisan Çarşamba akşamı 71. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu.

Ancak ilgiyle takip edilen yarışma, TV8'in bugünkü yayın akışında yer almadı. Dolayısıyla yarışma, bu akşam yayınlanmayacak.

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi yayın hayatına başlıyor

Survivor All Star yarışmasının neden yayın akışında yer almadığı da belli oldu. TV8'de başlayacak yeni dizi nedeniyle Survivor'ın 71. bölüm tarihi değişti.

Başrollerinde Engin Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Olgun Toker ve Selin Yeninci'nin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 6 Nisan Çarşamba akşamı yayın hayatına başlıyor.

Buan göre Survivor, artık Çarşamba akşamları yayınlanmayacak. Survivor'ın 71. bölümü ise 7 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.