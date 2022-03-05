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    Survivor’dan Yasak Elma’ya şok transfer! O isim Yıldız'ın canı kanı...

    Survivor All Star 2022'ye vedan eden Yunus Emre Özden'in vedası kısa sürdü. Yarışmacının ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 13:27
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    Survivor’dan Yasak Elma’ya şok transfer! O isim Yıldız'ın canı kanı...

    FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 5. sezonuyla da reyting rekorları kırıyor.

    Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Medyapım imzalı Yasak Elma dizisi, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri adeta ekranlara kilitliyor.

    Diziye Survivor All Star kadrosundan dahil olacağı iddia edilen bir isim gündeme geldi.

    Yunus Emre Özden’in reyting rekortmeni diziden oyunculuk teklifi aldığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyayı karıştırdı.

    SURVİVOR'DAN YASAK ELMA'YA

    2020 Survivor ile tanınan Yunus Emre Özden, Survivor All Star 2022 ile ekranlara geri döndü.

    Nagihan Karadere, Yasin Obuz ve Gökhan Keser’in yer aldığı eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden Yunus Emre Özden, geçtiğimiz hafta hayallerine veda etti.

    Survivor’dan Yasak Elma’ya şok transfer! O isim Yıldız ın canı kanı... #1

    YILDIZ'IN KARDEŞİ ROLÜ

    İddiaya göre, dövüş sporlarıyla ilgilenen ve bir dönem modellik yapan Yunus Emre Özden, başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisinden teklif aldı.

    Özden’in, diziye, Yıldız’ın kardeşi rolüyle katılacağı konuşuluyor.

    Yunus Emre Özden’den konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi.

    Survivor’dan Yasak Elma’ya şok transfer! O isim Yıldız ın canı kanı... #2

    Survivor’dan Yasak Elma’ya şok transfer! O isim Yıldız ın canı kanı... #3


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