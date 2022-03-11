Survivor'ın fenomen yarışmacısı Üç Kız Kardeş'e geliyor! Hikayesiyle herkesi şaşkına çevirecek

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tetik, dizide Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, her bölümüyle reytinglerdeki başarısını artırıyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkati çekiyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi.

Salı akşamlarına damgasını vuran dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Aynı zamanda bu ismin dizide hayat vereceği karakter de heyecan yarattı.

ANIL TETİK ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE

Survivor'ın eski yarışmacısı Anıl Tetik, Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna dahil oldu. Tetik, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizide Hakan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Survivor'ın 2012 ve 2015 sezonlarında boy gösteren Tetik, daha önce Tek Yürek, Kızlarım İçin, Alemin Kıralı, Hayat Bazen Tatlıdır ve Savaşçı gibi yapımlarda rol aldı.

İzleyenleri çok güzel şeylerin beklediğini söyleyen Tetik, ''Şu an için tabii ki çok bir şey söyleyemem ama yeri geldiğinde tebessüm ettirecek, yeri geldiğinde ise şaşırtacak olaylara hazır olun derim.'' dedi.

Üç Kız Kardeş’in senaryosunu ilk okuduğunda çok etkilediğinden bahseden oyuncu, ''Her okuduğumda merak uyandıran, heyecanlandıran bir hikayeden uyarlanmış bu dizide yer almak beni çok mutlu etti. Hakan etrafından hep ilgi gören ve sevilen bir karakter. Bir o kadar da cool olan birisi. Bence Hakan’ın hikayesi izleyenleri çok şaşırtacak.'' şeklinde konuştu.