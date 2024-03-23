Survivor'ın fragmanında Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu samimiyeti dikkat çekti Survivor All Star'ın bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde, kırmızı takım yarışmacısı Yunus Emre Özden'in, eşinin 'uzak dur' demesine rağmen takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile samimi anları gündem oldu.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının yakından takip edilen yarışmalarından biri de Survivor All Star.

Gencinden yaşlısına birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, ada hayatı ve yarışmacılar sık sık gündem oluyor.

İki takımın da sıkça tartıştığı, tansiyonun yükseldiği programda bir kriz de iki ismin ailesi arasında çıktı.

Kırmızı takım yarışmacıları Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun samimiyeti izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı.

Eşini uyardı: 'Uzak dur!'

Ardından ikili için sosyal medyada romantik videolar hazırlandı. Bunun üzerine Özden'in eşi duruma tepki göstererek iletişim ödülünde eşini uyardı.

Genç kadın eşine, "Aleyna'dan uzak dur" diyerek tepki gösterdi.

Kendi aralarında gülüştüler

İki ismin arasındaki iletişimin nasıl olacağı merak edilirken bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün fragmanı bir kez daha damga vurdu.

Fragmanda, yan yana oturan Özden ile Kalaycıoğlu'nun aralarında gülüştüğü görüldü.

Özden'in, omzuna dokunduğu Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Allah'ım bu çocuk beni deli ediyor." sözleri de dikkatlerden kaçmadı.